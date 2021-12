'Alleskunner' Wouter (14) zakte na de wedstrijd op het veld in elkaar en overleed

Ruim 7500 virtuele kaarsjes zijn al opgestoken voor Wouter Betjes. De veertienjarige jongen uit Beverwijk overleed afgelopen zaterdag. Na een inhaalwedstrijd van zijn hockeyteam Overbos JC1 in en tegen Bloemendaal zakte hij op het veld in elkaar. Reanimatiepogingen van ouders, de clubdokter en ambulanceverpleegkundigen mochten helaas niet baten.

Hockeyveld - Adobe Stock

Na de wedstrijd zakte hij op weg naar de dug out in elkaar, melden zijn ouders op zijn herinneringswebsite. Een virus zorgde ervoor dat zijn hartspier was aangetast en verzwakt, zou zijn gebleken uit onderzoek door het AMC. Wouter was 'grappig', 'slim', 'een leuk ventje', als trompetist 'een genot om erbij te hebben tijdens instrumentdemonstraties', 'een goede schaker', 'had briljante ideeën en oplossingen', 'supersportief', en was kortom :'een alleskunner'. Het is slechts een kleine bloemlezing van de reacties op de dood van Wouter op de herinneringssite.

Ook hebben vrienden op de site een video gedeeld van Wouter, die vlak voor zijn overlijden is opgenomen. Daarop is te zien dat Wouter een strafbal scoort in de hockeywedstrijd van afgelopen zaterdag.

Op de website zijn al zo'n 360 reacties voor de familie achtergelaten. Er worden foto's en anekdotes gedeeld van Wouter op de hockeyvereniging, met vrienden, met zijn trompet, en bij de schaakclub. Op Wouters school, het Felisenum Gymnasium in Velsen-Zuid, is met verslagenheid gereageerd op zijn dood. "Het nieuws is ingeslagen als een bom", zei rector Marcel Kemper tegen de IJmuider Courant. "Het Felisenum is een kleine school. We kennen elkaar hier goed. Zo wordt het daarom ook overal gevoeld: we hebben een leerling minder."