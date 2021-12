Al tientallen mogelijke kopers willen komen kijken bij ludiek 'kersthuis' in Schagen

Wat begon als ludieke actie is uitgemond in een enorme publiciteitsstunt. Tim Kugelmann is wel wat gewend als makelaar, maar hij wist niet wat hem overkwam toen het 'kersthuis' aan de Wingerdstraat in Schagen in de verkoop kwam. "Dit is niet meer te overtreffen." Inmiddels hebben al zo'n 35 mogelijke kopers zich gemeld bij de makelaar.

"Als jullie het overdreven vinden, moet je het zeggen hoor", vertelt makelaar Tim Kugelmann in de verkoopvideo, "maar wat heb ik me uitgesloofd." Kugelmann staat erom bekend vaak op een grappige manier zelf een rol te spelen in de verkoopadvertenties. Zo is hij halfnaakt gefotografeerd in een bad, liggend op de vloer of golfend in de tuin.

Ook nu was hij van plan iets ludieks te doen, maar toen belde een reclamebureau en zij hadden een ander voorstel.

"Dit huis zou in december in de verkoop gaan", zegt Kugelmann. "Ik wilde in deze donkere dagen met iets positiefs komen. Zelf dacht ik aan een levende kerststal in de tuin met een paar lichtjes."

Na tussenkomst van het reclamebureau en toestemming van de verkoper werd in een week tijd het hele huis inclusief tuin omgebouwd tot kerstwalhalla. "Dit is het resultaat."