De Peiling: pesten moet strafbaar worden

In Frankrijk wordt pesten op school in de toekomst mogelijk zwaar bestraft. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen waarin de straffen voor pesten kunnen oplopen tot 45.000 euro boete en drie jaar gevangenisstraf. Als het pestgedrag leidt tot zelfmoord, kan de celstraf zelfs oplopen tot tien jaar.

Pesten is, net als in andere Europese landen, een groot probleem in Frankrijk. Franse politici willen hard optreden doordat de afgelopen tijd een reeks fatale pesterijen heeft plaatsgevonden. In oktober pleegde een 14-jarig meisje uit de Elzas zelfmoord, nadat ze ruim twee jaar ernstig gepest werd op school om haar geaardheid en afkomst. Die pesterijen vonden vooral plaats via sociale media.

In februari stemt de Senaat naar verwachting in met het wetsvoorstel. Minister van Onderwijs Jean-Michel Blanquer is een voorstander: "We zullen nooit accepteren dat de levens van onze kinderen kapot worden gemaakt." Toch zijn niet alle partijen het eens met het wetsvoorstel. Zo sprak een parlementslid van de Socialistische Partij: "Wij zijn geen voorstander van het criminaliseren van minderjarigen en toenemende repressie."

Het pesten tegengaan

Frankrijk is al langer bezig met een programma om pesten tegen te gaan. Er is een noodnummer om pestgedrag te melden, leraren worden getraind om pestgedrag snel te herkennen en president Macron lanceerde in november een app die het eenvoudiger moet maken voor slachtoffers om hun pesters publiekelijk bekend te maken.

In meerdere landen, waaronder België, is pesten ook strafbaar. Daar valt het onder het strafbare feit 'belaging'. Deze keuze is bewust gemaakt, omdat alle uitingen van pestgedrag hieronder kunnen vallen. In Nederland is pesten niet strafbaar.

Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer sprak zich eerder in het Algemeen Dagblad uit over dit onderwerp. "Misschien zijn pestprotocollen niet genoeg en moet je wel toe naar een strafbaarheidstelling. Dat is op zich nog steeds geen aanpak van het fenomeen, maar dan laat je wel zien hoe ernstig dit wangedrag is. Want de gevolgen van pesten zijn levensgroot."