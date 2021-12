Al zeker 20 meldingen van gespotte papegaaiduikers: "Er is wel iets geks aan de hand"

De vorige week op Texel aangetroffen papegaaiduiker is bij lange na niet het enige aangewaaide vogeltje van zijn soort. Sinds het nieuws dat deze 'clown der zeevogels', zoals de bijnaam van de papegaaiduiker luidt in de opvang van Ecomare zit, regent het meldingen. Bij het natuurmuseum en zeehondenopvang op het waddeneiland hebben al zeker twintig mensen te kennen gegeven een papegaaiduiker gespot te hebben.

"Er is wel iets geks aan de hand", stelt Ecomare-conservator Arthur Oosterbaan. "Dit is geen toeval. De meldingen van papegaaiduikers komen nog steeds bij ons binnen. We spreken hier echt over een vogel die vrij zeldzaam is en al twintig keer is gezien. Dan is er dus echt wel iets aan de hand", luidt zijn vervolg. Met de vorige week gevonden levende papegaaiduiker, ook wel De Priester geheten, gaat het overigens goed.

Grote vraag is dan ook wat de reden is dat de papegaaiduiker al zo vaak gespot is in Noord-Holland, veelal spoelen zij dood aan op de stranden in Noord-Nederland. Voor Oosterbaan is dat vooralsnog gissen. Het zou met de weersomstandigheden te maken kunnen hebben. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er in de Noordzee iets mis is met het voedsel. Wat er exact speelt, is nu voer voor zeeonderzoekers.

Zeekoeten

Niet alleen de papegaaiduiker is relatief gezien veelvuldig in Noord-Holland gespot. Oosterbaan constateert zelf dat er momenteel 'opvallend veel' zeekoeten zijn; een aanverwante vogel van de papegaaiduiker die normaliter ook midden op zee leeft. De conservator heeft er deze week zelf nog tientallen met eigen ogen gezien in de haven van Den Helder en op Texel.