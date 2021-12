Steeds meer gemeenten gaan voor recycle-tarief: "In principe betaalt de vervuiler"

Steeds meer West-Friese gemeenten stappen, voor het ophalen van afval, over op het zogeheten 'recycle-tarief'. Het basistarief gaat daarbij omlaag en inwoners betalen per keer als het restafval wordt opgehaald. Het zou moeten leiden tot een betere afvalscheiding, stellen de gemeenten. Maar critici zien ook risico's, zoals een toenname van het dumpen van afval, of dat inwoners onder aan de streep toch een stuk duurder uit zijn.

Medemblik en Opmeer hebben recentelijk besloten om per 1 januari een recycle-tarief in te voeren. Stede Broec en Drechterland volgen het jaar daarop. Het is een manier van afval scheiden, waarbij inwoners een financiële prikkel krijgen, doordat zij gaan betalen voor het inleveren van restafval. Dit betekent dat inwoners gaan betalen voor het aantal keer dat zij hun grijze kliko aan de straat zetten, of voor het aantal keer dat zij een vuilniszak in de ondergrondse container gooien.

Landelijke ambitie

Zowel Drechterland als Stede Broec geven aan dat de afvalscheiding binnen de gemeente de afgelopen jaren fors is verbeterd − door de invoering van de oranje kliko voor plastic, metaal en sappakken − maar dat 'het aandeel van restafval' nog hoger ligt dan de landelijke ambitie van 100 kilogram per huishouden.

Om die reden pleiten ze voor een recycle-tarief, zodat de landelijke ambitie behaald wordt, stellen de colleges. "Eigenlijk verandert er voor onze inwoners niet zo heel veel. Afvalverwerker HVC komt precies even vaak langs en je kunt gewoon je bak aan de weg blijven zetten", benadrukt wethouder Jeroen Broeders van de gemeente Drechterland. "Maar als je handig en verstandig bent, kun je geld besparen. Wanneer je niet langer gewoon steeds de bak aan de weg blijft zetten, ben je goedkoper uit."

Inwoners toch duurder uit?

Maar of dat werkelijk het geval zal zijn, is nog maar de vraag. In Medemblik daalt het tarief weliswaar met bijna 44 euro ten opzichte van vorig jaar. Maar gooien inwoners in een jaar tijd meer dan zeventien keer een vuilniszak in een ondergrondse container − 2,63 euro per vuilniszak − dan zijn ze al duurder uit dan nu. En hebben ze een kliko van 240 liter, die ze jaarlijks meer dan vier keer iangs de straat moeten zetten, komen ze op een hoger tarief uit dan nu. Want per keer moet ze bijna 12 euro aftikken.

Stevige discussie

Ook de VVD in Stede Broec heeft grote twijfels bij de invoering van het recycle-tarief. Bij de partij zijn ze bang voor dumpingen in het Streekbos, het verbranden van afval in houtkachels en dat 's avonds afval in de kliko van de buren wordt geleegd. "Gaan we niet te ver nu? Wij denken dat dit beleid veel overlast gaat veroorzaken", aldus fractievoorzitter Mike Lezaire.

De partij wil dat het college de komende maand alle cijfers naar buiten brengt. Ze vragen zich onder meer af of er wel rekening is gehouden met een toename van zwerfafval. "Daarbij zijn we benieuwd of elk huishouden in Stede Broec wel afval kan scheiden", zegt raadslid Ivo Nooter.

'Goede afvalscheider wordt beloond'

Wethouder Dirk Kuipers, van de gemeente Medemblik, wil dat inwoners, die zich inspannen om afval te scheiden, dit ook terugzien in hun portemonnee. De gemeenteraad heeft daarom besloten om met ingang van 1 januari het recycle-tarief in te voeren. Het is volgens de wethouder een nieuwe manier om de afvalstoffenheffing te berekenen, waarbij de 'goede afvalscheider' wordt beloond.



"Goed afval scheiden maakt een groot verschil. Grondstoffen die nodig zijn om producten te produceren worden steeds schaarser. Door te recyclen kunnen we die grondstoffen uit afval halen", laat wethouder Dirk Kuipers weten. "Met het tarief stimuleren we het scheiden van afval. Dat betekent minder restafval de verbrandingsoven in.”

Ook Opmeer beaamt dit. Zij voeren, net als Medemblik, per 1 januari het tarief in. "De tarieven worden in de laatste raadsvergadering van december vastgesteld", laat een woordvoerder weten.