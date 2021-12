Amsterdam NL V Bergen karton na sinterklaasweekend: "Ze lopen geen stap verder als 'ie vol is"

Zeker nu de winkels 's avonds dicht zijn shopte Sinterklaas veel online en dat was te zien vanochtend. Vorig jaar werd er rond 5 december 32.000 kilo extra karton ingezameld in Amsterdam. Hoeveel er dit keer is opgehaald moet nog blijken, maar "het lijkt steeds erger te worden", aldus Melvin Sirach van de reinigingsdienst van de gemeente.

"Na pakjesavond is dit het resultaat van de vele bestellingen", zegt Sirach terwijl hij wijst naar de berg karton achter zich, in de Pijp. Maar op meer plekken in de stad ligt veel afval na het weekend waarin pakjesavond viel. "Als de container vol is lopen ze geen stap verder. Ze leggen het ernaast. En als er één schaap over de dam is dan volgen er meer", zegt Sirach.

Quote "Maak het karton kleiner en gooi het gewoon in de container, dan zijn wij ook weer een stukkie blijer." Melvin Sirach, gemeentereiniging

Het kartonprobleem rond de feestdagen is bij de gemeente niet onopgemerkt gebleven en daarom zijn er extra maatregelen ingesteld. "Er worden meer auto's ingezet en er is meer inzet van onze jongens om het makkelijk schoon te krijgen. Het gaat om een stuk of vijf à zes auto's meer", aldus Sirach.

Die extra inzet geldt in elk geval nog tot het eind van het jaar. Verder is de gemeente in gesprek met e-commerce partijen en online winkels om te kijken naar structurele oplossingen voor de almaar stijgende hoeveelheid kartonafval. Maar tot het zover is doet de reinigingsdienst vooral een beroep op de Amsterdammer. "Maak het karton kleiner en gooi het gewoon in de container, dan zijn wij ook weer een stukkie blijer."