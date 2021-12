Geen feestje voor adelborsten: exclusief marinegala Assaut afgelast vanwege corona

De coronapandemie gooit roet door de voorbereidingen van hét marinegala van het jaar: het Assaut. Het al 146 jaar bestaande exclusieve gala zou deze maand zijn, maar is geannuleerd. Dat laat een woordvoerder van de Koninklijke Marine weten.

Bij het Assaut bouwen de adelborsten, zoals de marineofficieren in opleiding worden genoemd, in een paar weken tijd het monumentale pand van het Koninklijk Instituut voor de Marine om in een danspaleis. Vervolgens wordt er drie dagen gefeest. Eerst met de officieren en andere hoogwaardigheidsbekleders, daarna met familie en vrienden en tot slot met elkaar.

Educatief

Naast dat het leuk is, zit er een educatief aspect aan het Assaut. Het gala en de organisatie ervan zijn namelijk belangrijke onderdelen van de opleiding en het curriculum: door samen een feest voor te bereiden leren ze goed met elkaar samen te werken, bevelen op te volgen en met elkaar te communiceren. Het doel: elke editie is groter dan het jaar ervoor.

De traditie bestaat al sinds 1871, al was het in het begin een demonstratie schermen.

In 2018 nam NH Nieuws een exclusief kijkje bij de voorbereidingen van het Assaut: