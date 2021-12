Terugkijken: NH Sport 6 december

In het Sinterklaasweekend gebeurde er van alles op Noord-Hollands sport gebied. Zo zie je in deze NH Sport de samenvatting van de spannende derby Koog Zaandijk tegen het Amsterdamse Blauw-Wit. Tallon Griekspoor over zijn opmars in het mondiale tennis. En strandracers Ivar Slik en Rick van Breda zijn ploeggenoten, maar strijden ook om de Europese titel.