Hilversums stadparkje wordt verplaatst naar andere kant van het spoor

Het Hilversumse stadsparkje moet vertrekken, omdat het stationsplein op de schop gaat. Dat was geen verrassing: toen het parkje een jaar geleden neerstreek voor het station, was al bekend dat het tijdelijk was.

Toch is de 'groene hotspot' zo goed bevallen dat Hilversum het dolgraag wil behouden. Er werd de afgelopen maanden daarom volop gezocht naar een andere plek.

Die andere plek is nu dus gevonden op het Oosterspoorplein. Het stadsparkje, met onder meer de jeu-de-boulesbaan en de koffietent, verhuist volgend voorjaar en blijft er voor zeker vijf jaar staan. Dat bekent niet alleen dat het stadsparkje blijft bestaan, maar volgens de gemeente ook dat het Oosterspoorplein aantrekkelijker, groener en veiliger wordt.

Andere ondernemers

Nu het stadsparkje blijft, wordt er ook gekeken naar nieuwe ondernemers die een plekje in De Kwekerij willen opvullen. Hilversum Marketing gaat daar naar op zoek.