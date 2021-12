Alkmaarse zedenverdachte (65) met geheugenproblemen 'moet gedwongen onderzocht worden'

Een man uit Alkmaar (65) die wordt verdacht van het jarenlang seksueel misbruiken en mishandelen van vijf kinderen moet gedwongen onderzocht worden in het Pieter Baan Centrum. Dat zei de officier van justitie in een voorbereidende zitting in de zaak. De verdachte zou last hebben van geheugenproblemen en werkt niet vrijwillig mee aan een psychologisch onderzoek.

De verdachte volgde de zaak via een videoverbinding, die zo instabiel was dat hij zich moeilijk verstaanbaar kon maken. Hij reageerde gelaten op het verzoek van de officier om hem gedwongen te laten opnemen. De raadsvrouw noemt het 'een zwaar middel voor een ontkennende verdachte', maar volgens haar is de houding van haar cliënt 'wat moet, dat moet'.

De Alkmaarder zit vast nadat de slachtoffers deze zomer aangifte hadden gedaan. Ze zouden tussen 2010 en 2016 seksueel zijn misbruikt en zijn geslagen door de man aan wiens zorg ze waren toevertrouwd.

In vrieskou op balkon

De verdachte zou zich hebben vergrepen aan vier van de vijf kinderen. Daarnaast wordt hij aangeklaagd voor mishandeling van alle vijf. Ze werden geschopt, geslagen en zonder kleding in de vrieskou op een balkon gezet. Het jongste slachtoffer was 5 jaar oud toen het misbruik zou zijn begonnen, de oudste nog geen 16.

De advocaat van de verdachte pleitte voor het opheffen van de voorlopige hechtenis omdat volgens haar de kans op herhaling nihil is. De officier van justitie is het daar niet mee eens. "Vanwege het langdurige misbruik van meerdere kinderen", zo zei ze. Ook is er volgens haar sprake van een geschokte rechtsorde.

De rechtbank besluit vandaag over het verzoek van de officier voor gedwongen opname van de verdachte en over het verzoek van de advocaat om hem de inhoudelijke zitting in vrijheid te laten afwachten.