Bussumse drumband luidt nogmaals noodklok: 'Toekomst in gevaar nu oud papier stopt'

Dat lost voor de afvalophaler een probleem op, maar het zorgt ervoor dat verenigingen en clubs duizenden euro's mislopen. Het gaat om bedragen tot wel 15.000 euro per vereniging. Dat bedrag is vaak een groot deel van de begroting van een club. De clubs worden nog drie jaar gecompenseerd voor hun wegvallende opbrengsten, maar daarna houdt het op.

Het nieuws kwam afgelopen zomer rauw op het dak van de verschillende clubs. "Het getuigt op geen enkele wijze van maatschappelijk verantwoord ondernemen of dankbaarheid voor de jarenlange inzet", zegt Vijos-voorzitter Sven Blessing. "En dat terwijl ons voortbestaan in gevaar is."

De Bussumse club luidde eerder al de noodklok, maar doet dat nu dus nog een keer in een laatste poging om afvalophaler GAD en de gemeentebesturen toch op andere gedachten te brengen.

Meer dan alleen oud papier ophalen

De verenigingen en clubs halen al vele jaren oud papier op. "Het 'kranten lopen' is al meer dan vijftig jaar een vast gegeven. Elke eerste en tweede woensdag en tweede zaterdag van de maand lopen er steevast een tiental vrijwilligers met een auto en chauffeur rond om de lediging van de containers met oud papier en karton te verzorgen. Voor de vereniging een hele belangrijke bron van inkomsten", vertelt Blessing.

"Maar het is meer dan dat. Voor vele bewoners is het een mooie manier om een steentje bij te dragen aan de lokale verenigingen. Niet alleen met het scheiden van hun oud papier en karton, maar ook door het bieden van een kleine versnapering tijdens het ophalen ervan door onze vrijwilligers. Zo is er in de Hilversumse Meent altijd een dame die een glaasje cola of sinas voor ons klaarzet, vol smart op ons wacht en altijd even vertelt hoe het met haar en haar man gaat. Enorm leuk om naast het maken van muziek, op deze manier de buurt ook op te fleuren."