Alkmaars bedrijf wint prijs op Waterinnovatiefestival: "We zijn ontzettend trots"

Met het project 'superkritische watervergassing' sleepte het Alkmaarse bedrijf SCW Systems de publieksprijs op het Waterinnovatiefestival in de wacht. Het kreeg twintig procent van de stemmen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft het project, waarbij groen gas of groene waterstof uit organische materialen kan worden geproduceerd, ingezonden.

Marko Cortel en zijn collega's van het hoogheemraadschap zijn ontzettend trots dat het project de meeste stemmen van het publiek heeft gekregen. "Deze innovatieve techniek krijgt nu het podium dat het verdient", vertelt hij aan NH Nieuws. "Er zijn al wetenschappers van andere waterschappen die langs willen komen om te kijken hoe het superkritisch watervergassen in zijn werk gaat."

Bij het superkritisch watervergassen krijgt water boven 375 graden Celsius en onder een druk van 221 bar bijzondere eigenschappen. Alle organische stof die zich in het water bevindt, of het nu van biologische aard is of afkomstig is uit fossiele brandstoffen - denk aan plastic - valt uit elkaar in een gasmengsel van kleine moleculen, voornamelijk bestaande uit methaan, waterstof en CO2.

In feite wordt in een superkritische watervergasser het natuurlijke proces nagebootst waarbij ooit planten- en dierenresten diep in de bodem onder grote druk en hoge temperatuur zijn omgezet in aardgas. "In deze fabriek duurt dit slechts tientallen minuten en geen miljoenen jaren. Deze techniek is al langer bekend, maar in Alkmaar staat de eerste fabriek ter wereld die dit op industriële schaal doet. Dit kan een gamechanger zijn."

In de onderstaande video leggen wetenschappers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier uit wat superkritisch water vergassen is. (Tekst loopt door)