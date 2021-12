Lerares ROC Den Helder wil meer aandacht voor geestelijke gezondheid leerlingen

Docente Susanne Langelaan van het ROC in Den Helder is vandaag door haar collega's in het zonnetje gezet. Afgelopen weekend wist de mbo-docente net niet de titel 'leraar van het jaar' in de wacht te slepen. "Maar voor ons ben je de nummer 1", zei bestuurder Edwin Brussen. Zelf vind ze het vooral belangrijk dat haar boodschap wordt overgebracht.

Susanne Langelaan werd door haar eigen leerlingen voorgedragen voor de verkiezing Leraar van het jaar. "Dat was natuurlijk een grote eer", vertelt ze op haar school aan de Sportlaan in Den Helder. Ze was de enige uit Noord-Holland die afgelopen weekend tot de kanshebbers behoorde. "Ik vond alle aandacht best lastig. Maar het gaat uiteindelijk om de boodschap die ik wil overbrengen. Ik vind dat we veel meer moeten werken aan de geestelijke gezondheid van de leerlingen."

Voor de docente is het duidelijk dat er naast de reguliere lesstof meer tijd moet worden vrijgemaakt om te kijken hoe de jongeren in het leven staan. "Toen ik begon met lesgeven, merkte ik dat ze met veel meer uitdagingen te maken hebben dan alleen het leren. Ze kunnen last hebben van prestatiedrang, maar ook sombere, negatieve gedachtes hebben. We moeten daar aandacht aan geven zodat we kunnen zorgen dat ze bewust in het leven staan."

Kijk hieronder hoe Langelaan vanmorgen werd verrast in haar klas. De tekst gaat verder onder de video.