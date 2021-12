Natte sneeuw in aantocht

Na een grotendeels droge, maar grijze, dag begint het aan het einde van de middag in het westen licht te regenen. Halverwege de avond gaat de neerslag over in natte sneeuw en is er een kans dat het deels blijft liggen.

Een eventueel sneeuwdek van zo'n 0 tot 2 centimeter houdt volgens de meteorologen van Weeronline hier in het westen van het land maar heel kort stand. De kans op een witte wereld is groter in het oosten.

Weggebruikers moeten in de nacht en morgenochtend alert zijn op eventuele gladheid. Na de neerslag volgen opklaringen. "Bij een luchttemperatuur rond 1 graad boven nul kan de weg lokaal afkoelen tot rond of net onder het vriespunt. Hierdoor is kans op bevriezing van natte wegen." De kans hierop is het grootst op bruggen en viaducten, maar lokaal kunnen ook gewone wegen (op beschutte plekken) glad worden.

Dinsdag blijft grotendeels droog met behoorlijk wat zon. Later op de dag wordt opnieuw neerslag verwacht.