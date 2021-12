Omstreden plan om Muiderbrug vaker te openen gaat door, over twee jaar ander plan

De Amsterdamse Poortbrug van Muiden gaat de komende twee jaar een stuk vaker open om de toename van het vaarverkeer aan te kunnen. Er was eerder veel gedoe over het plan, omdat elke keer als de brug opengaat het autoverkeer door het centrum van het stadje muurvast staat. Buurtbewoners vreesden veel overlast, maar volgens de gemeente valt dat allemaal wel mee.

Elke keer als de brug voor een paar minuten open gaat, staat het autoverkeer door het centrum van Muiden muurvast. Dat was dan ook de reden dat er afgelopen voorjaar een storm van protest kwam tegen het plan. Veel Muiders vreesden dat hun stad onbereikbaar zou worden als de brug veel vaker open zou gaan. Daarnaast waren er zorgen over de bereikbaarheid van de stad voor hulpdiensten.

Gevolgen vallen mee

Het protest zorgde ervoor dat de gemeente zelf met een proef kwam om eerst te proberen welke gevolgen de langere brugopeningen voor de stad en het verkeer zouden hebben. Afgesproken werd om de verkeerssituatie een heel vaarseizoen lang te evalueren.

De gemeente zegt nu een tevreden gevoel over te houden aan de proef. De brug ging afgelopen zomer daadwerkelijk veel vaker open, zo'n 335 keer vergeleken met de 183 keer van een jaar geleden. Volgens de gemeente werd het qua autoverkeer niet veel drukker dan normaal de afgelopen jaren. "Er stonden gemiddeld vijf of zes auto's te wachten voor de brug", laat de gemeente weten. Dat wachtende verkeer was daarna gemiddeld binnen een minuut weer opgelost.

Twee jaar vaker open

Aan de hand van de goede resultaten van afgelopen zomer, wil de gemeente nu doorpakken en de brug voor zeker twee jaar vaker open laten gaan. De gemeente gaat daar nu een verzoek voor doen aan de provincie.

Volgens de gemeente is de situatie van afgelopen zomer vergelijkbaar met de vaarseizoenen van de komende twee jaar.

Structurele oplossing

Over twee jaar moet er nog een keer naar de brug worden gekeken. De verwachting is dat het vaarverkeer vanuit De Krijgsman dan zo toeneemt, dat de brug niet vaker open kan omdat het dan wel voor problemen voor het andere verkeer zorgt.

De gemeente gaat de komende twee jaar onderzoeken wat het kan doen om het probleem structureel op te lossen. Eerder werd gedacht aan het verdiepen van de trekvaart, zodat de brug niet voor elke boot open hoeft.