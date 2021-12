Hulpdiensten en trein afgelopen weekend in botsing met overstekende herten

Een politiewagen, een auto van de ambulancedienst en een trein zijn afgelopen weekend in botsing gekomen met plotseling overstekende herten. Dat gebeurde in Overveen en Vogelenzang.

Vrijdagavond rond 18.30 uur klapte een medewerker van de ambulancedienst met de wagen, die in de richting van Zandvoort reed, tegen een hert op de Zeeweg. Dat gebeurde ter hoogte van Overveen. Het dier overleefde de klap, maar moest even later toch uit zijn lijden worden verlost. De auto raakte aan de voorzijde beschadigd.

Aanrijding met trein

Bij het incident met de trein waren twee herten betrokken. De trein kwam ter hoogte van de Tetterodeweg in Overveen in botsing met de twee dieren, die de klap niet hebben overleefd. De politie kan geen exact tijdstip van de botsing geven, omdat de machinist het mogelijk niet heeft gemerkt. De eerste melding van de vondst van de twee dode dieren kwam zondagochtend om 11.30 uur binnen bij de politie.

Derde ongeluk

Afgelopen nacht was het opnieuw raak. Rond 02.10 uur kon een politiewagen, die in de richting van Aerdenhout reed, niet meer uitwijken voor een ree op de Vogelenzangseweg. Het dier overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De schade aan de politiewagen valt mee.