Kabinet stelt behandeling 2G-maatregel uit tot volgend jaar

Het kabinet gaat voorlopig niet door met het omstreden 2G-systeem, waarbij alleen nog mensen die gevaccineerd of hersteld zijn toegang hebben tot de horeca en evenementen. Door de hoge besmettingscijfers en de druk op de zorg is er op korte termijn geen ruimte om sectoren op basis van de maatregel te openen. Ook is er niet genoeg steun voor de maatregel in de Tweede Kamer.