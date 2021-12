Twee mensen naar ziekenhuis na zware aanrijding op N242, weg afgesloten

Twee auto's en een bestelbus zijn vanmorgen rond 10.30 uur betrokken geraakt bij een botsing op de Ommering (N242) in Alkmaar. In ieder geval twee mensen zijn met tot nu toe onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. De weg is afgesloten in de richting van Heerhugowaard.