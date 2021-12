Heugelijk nieuws: de kerstboom op de Grote Markt in Haarlem staat

In alle vroegte kwam hij vanochtend na een bijzonder lange reis aan: de kerstboom op de Grote Markt. Met een hijskraan en het nodige zaagwerk werd hij op zijn vertrouwde plaats gezet. En dat mag best bijzonder heten, de boom stond kort geleden nog in een voortuin in het Duitse Osnabrück.

Werklui in oranje jassen zijn druk in de weer met de kerstboom. De kerkklok op de Grote Bavo slaat zes keer als het 17 meter lange gevaarte aan een enorme hijskraan boven de grond hangt. "We zagen de stam dunner zodat hij precies in het gat in de grond past", zegt een van de werkmannen Stefan Hartman.

"De boom heeft er een bijzonder lange reis opzitten", vervolgt Stefan. "Niet lang geleden stond deze joekel nog in een voortuin in Osnabrück, in Duitsland. Er is een Nederlands bedrijf dat door heel Europa dit soort bomen zoekt en ze dan probeert over te kopen. Na de koop gaan ze door naar allerlei steden in Nederland."

Geen piek

Er gaat helaas geen piek in de boom. Wel worden er later vandaag nog lampjes ingehangen. "Die lampjes worden er door een ander bedrijf in de boom gehangen", vervolgt Hartman. "Ons werk zit er nu wel op. Het is nog even wachten op het bedrijf dat de lampjes erin gaat hangen en dan zijn wij hier klaar."

Stefan en zijn mannen kunnen dan niet hun warme bed opzoeken. "Nee, helaas. We hebben nog een aantal bomen op te zetten vandaag. Maar het wordt er zo wel gezelliger door in Nederland."