Amateurs slechts 'in afgeslankte vorm' op schaaktoernooi Tata Steel

Amateurschakers mogen vanwege corona slechts 'in afgeslankte vorm' meedoen aan in de volgende editie Tata Steel Chess. Wat dat in de praktijk precies betekent, is nog niet duidelijk. Vorig jaar werd het toernooi voor de amateurs in zijn geheeld afgelast. Het toernooi is voor de Nederlandse amateurs het hoogtepunt van het jaar. Ze komen uit alle uithoeken van het land om mee te doen in Wijk aan Zee.