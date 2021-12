Bergense inwoners eerst op woningmarkt? "Huisvestingswet is hier niet voor bedoeld"

"Met veel lobbywerk hebben we de wet, die voorrang voor eigen inwoners bij nieuwbouw mogelijk maakt, versneld in procedure gekregen", aldus de Bergense wethouder Klaas Valkering op sociale media. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) laat echter aan NH Nieuws weten dat de nieuwe Huisvestingswet niets te maken heeft met een lobby uit Bergen. Bovendien is de wet niet bedoeld om 'eigen inwoners' voorrang te verlenen: "Het is niet zo zwart-wit."

Naumann, die eerder door het ministerie van Binnenlandse Zaken in het gelijk gesteld werd toen ze aangaf dat Bergen onwettige beloftes maakte over voorrang voor eigen inwoners, vertelt: "Het is niet gezegd dat de overgebleven woningen hierdoor naar eigen inwoners gaan. Door middel van een uitgebreid onderzoek moet een gemeente aantonen wie hiervoor in aanmerking komt."

Valkering heeft het in zijn bericht over een wijziging in de Huisvestingswet die nu nog ter inzage ligt. Het moet ervoor zorgen dat koopwoningen beschikbaar worden gesteld voor mensen met een passend inkomen, zodat bijvoorbeeld ook starters meer mogelijkheden krijgen op de woningmarkt.

Vitale beroepen

In een toelichting op het wijzigingsvoorstel staat dat woningzoekenden met een beroep 'dat van vitaal belang is voor de plaatselijke samenleving' voorrang kunnen krijgen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om woningzoekenden die werken bij politie, brandweer of in het onderwijs of de zorg. Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt dat het 'niet zo is dat gemeenten straks zomaar woningen kunnen toewijzen aan eigen inwoners'.

Een woordvoerder licht toe: "Stel: er is in Bergen een lerarentekort, dan kun je er door middel van de aangepaste Huisvestingswet voor zorgen dat leraren voorrang krijgen bij het kopen van een nieuwbouwwoning. Dit kunnen leraren uit Bergen zijn, maar ook leraren van buiten de gemeente die bijvoorbeeld in Bergen werken. Het is zeker mogelijk dat Bergenaren door de nieuwe wet voorrang krijgen, maar het is niet zo zwart-wit."

Regionale afspraken

In essentie is het wijzigingsvoorstel een verruiming van voorrangsmogelijkheden die er nu al zijn. Zo is het al mogelijk om 25 procent van sociale huurders op bovenstaande manier voorrang te geven bij sociale huurwoningen. Dit is echter een mogelijkheid waar Bergen tot nu toe geen gebruik van maakt. "Dit komt doordat we regionaal hebben afgesproken om geen 'muren' om gemeenten te plaatsen", vertelt wethouder Klaas Valkering.

Of Bergen wel gebruik gaat maken van de eventuele mogelijkheid om koopwoningen met voorrang te verkopen, is nog de vraag. "We zullen met deze wetswijziging moeten heroverwegen of de regionale afspraken nog voor ons moeten gelden. Dat zullen we onderzoeken."