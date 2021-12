Asielzoeker die 15.000 euro re-integratiebudget wilde moet opvang uit

Een asielzoeker die in de 24-uursopvang aan de Pieter Aertszstraat in Amsterdam verblijft moet dat pand verlaten. Dat heeft de rechtbank deze week bepaald. Hij werkte volgens de gemeente onvoldoende mee aan zijn terugkeer.

Het gaat om een man die in Nepal geboren is. Hij is in 2004 naar Nederland gekomen en heeft bij herhaling asiel aangevraagd. Die aanvragen zijn afgewezen. Sinds augustus 2019 zit hij in de opvang in de Pieter Aertszstraat. Daar kunnen asielzoekers maximaal anderhalf jaar lang werken aan hun toekomst in Nederland of terugkeer naar het land van herkomst.

Moeizaam

In zijn geval werd er gewerkt aan terugkeer. Met een casemanager heeft hij daarover gesproken en een 'perspectiefplan' opgesteld. Dat traject verliep moeizaam en is meerdere keren verlengd, met in totaal tien maanden.

Hij zou 'niet geheel onwelwillend tegenover terugkeer' hebben gestaan, maar wel allerlei obstakels en barrières hebben gezien. Ook had hij de neiging om steeds hogere voorwaarden te stellen aan een eventuele terugkeer. Zo gaf hij aan de behoefte te hebben aan een re-integratiebudget. Hij vond dat bedrag niet hoog genoeg en zei 15.000 euro te willen.

Politie

Er is hem uiteindelijk een aanbod van terugkeer gedaan, maar dat accepteerde hij niet. Het stadsbestuur adviseerde daarom eind januari van dit jaar om zijn opvang meteen te beëindigen. Dat gebeurde, maar de man bleef in de opvang zitten. De gemeente stapte daarom uiteindelijk naar de rechter, zodat hij eventueel door de politie weggestuurd kan worden.

De rechter gaf de gemeente gelijk en oordeelde dat hij binnen drie dagen moet vertrekken. Volgens de rechter heeft de gemeente een spoedeisend belang omdat de regeling consequent toegepast moet worden om te voorkomen dat anderen ook langer blijven. Ook staan er veel andere asielzoekers op de wachtlijst voor de opvang in De Pijp.

Hij mag zich melden bij de 'vrijheidsbeperkende locatie' Ter Apel.