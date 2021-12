Tankstation voor tweede keer dit jaar overvallen, dader is gevlucht

Het tankstation aan de Edisonweg in Purmerend is vanavond opnieuw overvallen.

Rond 19.00 uur stapte de dader het tankstation binnen. Het is nog niet duidelijk of de man iets buit heeft gemaakt en/of er iemand gewond is geraakt. De overvaller is op de vlucht en nog niet gevonden door de politie.

Er is een Burgernetmelding uitgestuurd over de dader. Het gaat om een man die rond de 18 tot 20 jaar oud is en zwart haar heeft. Hij draagt een grijze spijkerbroek, witte sportschoenen en heeft een jas met een grijze capuchon.

Agenten doen op dit moment onderzoek.

Eerder overvallen

Op 14 juli pleegde een 18-jarige jongen uit Medemblik samen met een 17-jarige jongen uit Opmeer een gewapende overval op het tankstation. De rechtbank heeft de jongens beiden veroordeeld tot een werkstraf en jeugddetentie.