Voorlichting over omgang met kwetsbare inwoners: "Het gaat om een grote groep mensen"

Stichting Netwerk Hoorn organiseert volgende week een bewustwordingsbijeenkomst in de Kersenboogerd om bewoners en wijkvrijwilligers te informeren over hoe om te gaan met wijkbewoners met een psychische kwetsbaarheid. Een belangrijk onderwerp volgens Anne Spruijt van Stichting Netwerk: "Het gaat om een grote groep mensen."

"Tijdens een ander project in De Kersenboogerd – Verrijk Je Wijk – kwamen we erachter dat er in deze wijk redelijk wat kwetsbare mensen wonen. We zagen aanknopingspunten met dit project", vertelt Spruijt. Kwetsbare inwoners is volgens hem een breed begrip. “Het gaat daarbij over verschillende diagnoses. Van dementie tot aan verslaving.”

Onderdeel landelijk project

De informatiebijeenkomst is onderdeel van het landelijke project Welkome Wijk, een project dat nu in een viertal steden wordt uitgerold. Naast Hoorn gaat het onder meer ook om de West-Friese gemeente Koggenland.

Een antwoord op de ontwikkeling waarbij kwetsbare bewoners steeds vaker en langer thuis blijven wonen, vertelt Spruijt. “Door bezuinigingen in de zorg komen mensen met kwetsbaarheden gewoon weer thuis wonen. Dat kan spanningen met zich meebrengen in bepaalde wijken.”

De informatiemiddag wordt verzorgd door mensen die zelf ooit in een kwetsbare situatie hebben gezeten. "Deze mensen zijn bezig om hun kwetsbaarheid om te zetten naar een kracht te maken. Dat is prachtig om te zien."

Luister het hele interview op WEEFF Radio hier terug.