Burgemeester sluit Amsterdamse juwelier na explosie

Juwelier Midyat aan de Jan Evertsenstraat in Amsterdam-West moet de deuren sluiten. Dat heeft burgemeester Halsema besloten. In de nacht van vrijdag op zaterdag vond er een explosie plaats.

Eerder dit jaar was de juwelier al het slachtoffer van een plofkraak. Halsema schrijft in het sluitingsbevel dat de politie het gevaar op nieuwe incidenten 'aanzienlijk' acht.

Actie

De explosie heeft volgens Halsema veel impact op de buurtbewoners en de andere ondernemers in de straat. Na de eerdere plofkraak waren al er al bewoners verhuisd. "De omwonenden en ondernemers hebben aangegeven actie te willen ondernemen bij de woningbouw en bij de gemeente om te zorgen dat dit niet meer kan gebeuren."

Waarschuwing

De politie houdt rekening met verschillende scenario's voor de explosie van deze week. De daders zouden bijvoorbeeld uit kunnen zijn geweest op buit, maar een 'waarschuwing vanuit het zware criminele circuit' is ook iets waar rekening mee wordt gehouden.

De woning van de 'belanghebbende', waarschijnlijk de eigenaar, is in juli twee keer beschoten. Toen hij aangifte van de explosie van deze week deed, zei hij dat hij geen problemen heeft met iemand en niet te weten wat het motief is voor deze explosie.

Hoe lang de juwelier dicht moet blijven is nog niet duidelijk, het gaat namelijk om een sluiting voor onbepaalde tijd.