Medemblik heeft extraatje voor kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen

Ouders die in een lopende schuldregeling zitten, of een netto-inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm hebben, kunnen de gehele decembermaand een aanvraag indienen bij de gemeente. Aanvragen die voor 20 december binnen zijn, worden naar verwachting nog voor de kerst bezorgd.

De actie komt in een periode van financieel zwaar weer voor de gemeente, die komend jaar 3 miljoen moet bezuinigingen. Dat realiseert wethouder Dirk Kuiper zich ook: "Ik ben er trots op dat we kinderen, ondanks de financiële kwetsbaarheid van de gemeente Medemblik, ook dit jaar iets extra's kunnen geven."

