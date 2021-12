Korfballers Blauw-Wit slaan opnieuw in laatste seconden toe en kloppen KZ

Voor de tweede opeenvolgende week heeft Blauw-Wit in de laatste seconden een duel in Korfbal League beslist. In Koog aan de Zaan sloegen de Amsterdammers in de absolute tegen KZ toe dankzij een vrije worp van Mike van de Reep: 16-17.

Blauw-Wit bleek nét iets sterker dan KZ - NH Sport / Edward Dekker

Het begin van de wedstrijd was volledig voor Blauw-Wit. De ploeg van Erik van Brenk nam snel een 5-1 voorsprong. De duocoach moest het zonder de geschorste Mark van der Laan en speelster Loraine Vissers stellen. Het nog ongeslagen Koog Zaandijk speelde vooral aanvallend zwak, want slechts één van de eerste zestien schoten ging raak. De thuisploeg kwam daarna beter in de wedstrijd en scoorde vier keer op rij. Vanaf dat moment waren de ploegen meer aan elkaar gewaagd, al werden er door het verdedigende spel veel schoten gemist. Halverwege leidde Blauw-Wit met één punt verschil (8-9). KZ was in de tweede helft beter bij de les en kwam ook voor het eerst in de wedstrijd op voorsprong. Bij 12-10 leken de Koogers de wedstrijd naar hun hand te zetten, maar Blauw-Wit sloeg keihard terug. Met vier doelpunten op rij stonden de Amsterdammers er weer twee voor. Vier seconden voor tijd beslist In de slotfase was de marge drie in het voordeel van Blauw-Wit (13-16). KZ gaf echter niet op en kwam terug tot 16-16. Daar leek het bij te blijven, maar vier seconden voor tijd kregen de bezoekers een vrije bal. Van de Reep wist daar wel raad mee en zo bezorgde hij Blauw-Wit de overwinning. Tekst gaat verder onder de video.

Matchwinner Mike van de Reep benut de beslissende vrije bal - NH NieuwsSport/Edward Dekker

Vorige week werd Randell van der Steen matchwinner door tegen KCC in de allerlaatste seconde de 21-20 te maken. Met vijf doelpunten was Blauw-Wit-speelster Roos Verheugt tegen KZ het meest trefzeker. Na drie wedstrijden hebben beide ploegen nu vier punten. Alleen Fortuna heeft nog de volle buit in groep A. KZ gaat komende week bij de koploper uit Delft op bezoek. Tekst gaat verder onder de video.

KZ-trainer Tim Bakker spreekt van een "zuur verlies" - NH Sport/Edward Dekker

Groen Geel onderuit In Wormer speelde Groen Geel vanavond tegen DVO. De Noord-Hollanders konden in het begin goed bijblijven, maar vanaf 9-11 nam de ploeg uit Bennekom afstand. Bij rust was de achterstand vijf punten. Groen Geel kreeg het gaatje na rust niet meer dicht. Het team van coach Daniel Harmzen kreeg in de slotfase nog veel doelpunten om de oren, wat zorgde voor een 19-29 eindstand in de Groen Geel-hal. Met drie treffers werden Scott de Decker en Lisanne de Bruin de topscorers bij de thuisploeg. Na drie wedstrijden heeft Groen Geel twee punten. Daarmee staat de Noord-Hollandse club gedeeld derde in groep B.