Toename leegstaande winkels in het centrum

Waar in 2020 nog 4,1 procent van de zaken in het centrum leegstond, is dat dit jaar gestegen naar 6,4 procent, blijkt uit de Barometer Winkelleegstand 2021. In de Kalverstraat is de stijging het meest voelbaar: daar steeg het aantal leegstaande winkels van 11 in 2020 naar 18 dit jaar.

Overigens is de leegstand in Amsterdam nog altijd minder dan het landelijk gemiddelde van 8,1 procent. De oorzaak van de toename moet, hoe kan het ook anders, gezocht worden in corona. Door de pandemie nam het aantal bezoekers aan de binnenstad sterk af. Meerdere winkels overleefden dit niet. En dan is er ook nog de al langer zichtbare trend dat meer en meer shoppers hun toevlucht online zoeken.

Quote "Door covid zijn we nog meer online gaan shoppen dan we al deden" Frank quix, retailexpert

Volgens retailexpert Frank Quix heeft corona het digitaal winkelen nog maar eens een extra impuls gegeven. "Door covid zijn we nog meer online gaan shoppen dan we al deden", aldus Quix. "In sommige categorieen, zoals mode, is dat opgelopen tot twintig, vijfentwintig procent. En als je dan bedenkt dat mode ook het grootste aandeel van de winkels betreft in Amsterdam, snap je ook meteen de toename van je leegstand."

Quote "Het blijft het leukst om naar onze winkel te komen" David vorst, ondernemer

Ondernemer David Vorst runt een delicatessenzaak in de Negen Straatjes. Ondanks dat je lekkere koekjes misschien niet meteen online zult bestellen, biedt David wel degelijk ook deze service. "Het is het leukst om naar onze winkel te komen", zo vertelt David. "Maar als mensen eenmaal weten welk koekje ze het lekkerst vinden, bestellen ze dat toch online. Dat is toch gemakkelijker."