Gewelddadige incidenten bij twee juweliers: "Het ging meteen van rinkeldekinkel"

Twee juweliers in de stad zijn vandaag het doelwit geweest van criminelen. Vannacht ging voor de tweede keer dit jaar een explosief af bij juwelierszaak Midyat in West, een paar uur later werd juwelier Lachman in Oost overvallen.

Buurtbewoners van Midyat aan de Jan Evertsenstraat zaten rond 04.45 uur vannacht rechtop in bed vanwege een harde knal. De glazen voordeur van de juwelier werd uit de gevel geblazen. Midyat is niet voor eerst doelwit van een explosie. Op 2 maart vernielde een nog veel grotere explosie het hele pand. De zaak was sindsdien negen maanden dicht en zou vandaag voor het eerst na de ontploffing weer open gaan. Daarom was de winkel nog nagenoeg leeg. Of er desondanks iets buit is gemaakt is niet bekend.

Dapperbuurt

Om 11.00 uur s'ochtends drongen twee mannen en een vrouw onder toeziend oog van Dappermarktbezoekers juwelierszaak Lachman binnen. De twee mannen vielen de winkel binnen met een stalen pijp en sloegen enkele vitrines in.

De marktlieden die aan het werk waren zagen alles gebeuren: "Ze konden naar binnen omdat de deur meteen open ging, het ging meteen van rinkeldekinkel. Ze zijn toen weggerend, maar ze waren niet zo vlot. Het waren geen atleten. Ze moesten verderop een brommer pakken, maar het leken wel twee oude mannen die aan het rennen waren." De overvallers gingen er volgens de eigenaar vandoor met een kleine buit, er werden enkel een paar ringen uit de vitrine gestolen. De familie die Lachman runt is flink geschrokken, maar ongedeerd.