Wat zeggen de cijfertjes? AZ doet het goed op verjaardag van Sinterklaas

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de vijftiende speelronde in de eredivisie. Ajax won donderdag al van Willem II, terwijl AZ toen een inhaalwedstrijd speelde. Morgen wacht Sparta Rotterdam en gezien de cijfers gaan de Alkmaarders hoogstwaarschijnlijk drie punten bijschrijven.

Vijfde keer op verjaardag van Sinterklaas:

AZ speelde vier maal eerder op 5 december. In die duels werden tien punten bij elkaar gespeeld. Het enige gelijkspel kwam toevallig in een uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Elf jaar geleden was de laatste keer dat de Alkmaarders met Sinterklaas speelden. Het werd toen 0-2 in Den Haag tegen ADO.

Heel snel raak:

Het vierde snelste doelpunt in de clubhistorie van AZ was tegen Sparta Rotterdam. In 2008 zorgde Mounir El Hamdaoui al na 32 seconden voor de 1-0. Die wedstrijd eindigde in 6-0. Ook Kees 'Pier' Tol (twee keer), Jan van Veen, Robin Nelisse, Shota Arveladze en Oussama Idrissi scoorden ooit binnen vijf minuten in het thuisduel met Sparta.

Tegenstander in slechte doen:

De ploeg van trainer Henk Fräser zal zonder al te veel vertrouwen afreizen naar Alkmaar. Van de laatste tien eredivisieduels werd er slechts één keer gewonnen (tegen Willem II). Drie keer pakten de Spartanen een punt, terwijl de overige zes wedstrijden werden verloren. Sparta staat daardoor op de zeventiende plaats.

AZ in vorm tegen Sparta:

Van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Sparta Rotterdam won AZ er elf. De andere twee duels leverden een gelijkspel op. In totaal kwamen de Rotterdammers 33 keer naar Alkmaar voor een competitiewedstrijd. AZ won achttien keer, zeven keer werd het gelijk en acht keer won Sparta.

Bijzondere duels vorig seizoen:

In Alkmaar werd het eerder dit jaar 2-0 voor AZ. De openingstreffer kwam van de rechtervoet van Jordy Clasie. De middenvelder bekroonde, kort na een schorsing vanwege gokken, zijn eerste basisplaats van het seizoen met een doelpunt. De uitwedstrijd eindigde in 4-4, nadat AZ een 4-0 voorsprong uit handen gaf.

AZ - Sparta Rotterdam begint morgenmiddag om 14.30 uur. NH Sport doet verslag via Twitter en afloop zijn de reacties te zien via al onze kanalen.