Yes-R onder bedreiging van mes en vuurwapen beroofd in Diemen

Yes-R is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een gewapende straatroof in Diemen. Hij laat op Instagram weten dat het goed met hem en zijn gezin gaat en dat de politie de zaak in onderzoek heeft.

"Lieve volgers, de geruchten zijn helaas waar, ik ben gisternacht beroofd", zegt de rapper in een filmpje. "De politie doet netjes onderzoek, dus ik doe verder ook geen interviews. Maar ik vind het wel belangrijk om te laten weten dat mijn familie en ik ongedeerd zijn."

De rapper zat rond 01.00 uur in zijn auto op Schoener toen er meerdere mannen naar hem toe kwamen rennen. Onder bedreiging van een mes en een vuurwapen werd hij vervolgens beroofd. De recherche is dringend op zoek naar mogelijke getuigen of beelden van het incident. Volgens De Telegraaf werd Yes-R onder meer beroofd van een horloge. Ruim een week geleden werd Ali B, de neef van Yes-R, beroofd van zijn dure horloge. Ook Lil' Kleine was een maand geleden slachtoffer van een soortgelijke beroving.