Kroegbaas uit Hauwert organiseert WK barkrukzitten: "Moet wel m'n café vullen"

Als je door de nieuwe coronaregels tóch weer verplicht op je plek moet blijven zitten, kun je er maar beter het beste van maken, moet deze kroegbaas uit Hauwert gedacht hebben. Vandaag organiseert hij een heus WK barkrukzitten. Twaalf uur lang, van 05:00 tot 17:00 uur, want na vijven moet iedereen weer de deur uit, door diezelfde coronamaatregelen.

“Het idee had ik al jaren”, vertelt kroegeigenaar Sebastiaan Redeker. “Corona hield me een beetje tegen. Nu dacht ik, ‘als je toch verplicht moet zitten, is dit het ideale moment’. Ik moet wel m’n café een beetje zien te vullen.”

De deelnemers moeten van vijf tot vijf op hun barkruk blijven zitten en per uur minimaal twee (alcoholische) consumpties bestellen. Per uur krijgt elke deelnemer negentig seconden om even de benen te strekken. “Die seconden kun je ook opsparen. Door het spelen van spelletjes, quizen bijvoorbeeld, kun je extra seconden winnen.”

Publiek

Richting de middag worden de deelnemers vergezeld en aangemoedigd door vrienden en familie, die 05:00 toch iets te vroeg vonden. “Je merkt dat elk uur de lol stijgt. Het publiek komt langzaam naar binnen”, vertelt Redeker.

De meeste deelnemers zitten, halverwege de dag, nog vol energie. “Ik vind het erg gezellig. Je moet wel een beetje sterk in je schoenen staan om dit te kunnen doen.”

