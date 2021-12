Publiek ziet Pieter Teylers Huis voor het eerst: "Gevoel van vroeger komt naar voren"

Het museum wil dat de stad betrokken blijft het Pieter Teylers Huis en heeft daarom een afvaardiging van zogenoemde 'sleutelfiguren' uit verschillende wijken van Haarlem uitgenodigd. Zij representeren het gedachtegoed van Pieter Teyler anno nu en vertegenwoordigen de stad op deze manier. Zij vormen de schakel tussen het huis en de mensen die nog onbekend zijn met het museum en het gedachtegoed van Teyler.

Eén van die negen sleutelfiguren is masterstudent Scheikunde Luuk Stringer. Hij kwam als kind al vaak in het museum samen met zijn moeder. "Hier is mijn interesse voor de wetenschap begonnen", zegt hij. Zijn moeder beaamt dat. "Hij was hier als klein jongetje niet weg te slaan", lacht ze. Luuk is door het museum gevraagd om ideeën uit te werken over hoe de wetenschap in contact kan worden gebracht met de samenleving. "En het is de bedoeling dat we dat vanaf volgend jaar daadwerkelijk gaan doen. Het is mooi dat ik een schakel kan zijn tussen de wetenschappelijke wereld en de samenleving."