Drone-beelden tonen hoe demonstranten in Volendam worden opgejaagd: "Politie liet het toe"

Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet, heeft geen goed woord over voor het politie-optreden op de Volendamse markt. Afriyie en zijn mede-demonstranten waren naar het palingdorp gekomen voor een onaangekondigde demonstratie, maar ter plekke keerden tientallen mensen zich tegen hen .

Afriyie had verwacht dat er vanuit Volendam een tegengeluid zou klinken. Maar dat dit zo uit de hand zou lopen en 'zonder respect, tolerantie en vreedzaamheid', dat is voor Afriyie moeilijk te bevatten.

Omstanders laten aan NH Nieuws weten dat het de bedoeling was om de anti-Zwarte Piet-demonstranten naar de haven te 'duwen', zodat ze daar in het water zouden vallen. "Ze zouden zwemles krijgen", aldus de groenteboer op de Volendamse markt.

"We kregen alles over ons heen: waterflessen, groente, fruit en er werd grof verzet ingezet, waaronder vuurwerk. En ook sigaretpunten en spugen. Ook is een aantal van ons fysiek aangevallen en geslagen. De politie liet het ook gewoon toe", vertelt Afriyie aan NH Nieuws vanuit de bus met de andere demonstranten. Inmiddels is de bus weer terug in Amsterdam.

Op beelden valt te zien hoe de demonstranten worden opgejaagd over de markt. Agenten vormen een linie die voorkomen dat de tegendemonstranten, die gooien met voorwerpen, in de buurt komen.

"We willen getolereerd worden, gerespecteerd. Het was alles behalve dat. Het was gewoon het moeilijk willen maken. Er werd geen ruk gegeven om het welzijn van ons en ook niet voor het doel waarvoor we hier stonden."

Afriyie moet nog bijkomen van wat hem vanmiddag is overkomen. "We gaan zo kijken of iedereen oké is", zegt hij. "De politie heeft ons de bus in gedwongen en er was veel chaos. Iedereen zit nu wel in de bus, dat was onze prioriteit."

Volgens Afriyie was het publiek dat het niet eens was met de demonstratie erg divers. "Van tieners tot bejaarden werden we gewoon door aangevallen", zegt hij. "Het laat gewoon zien hoe Volendam achterloopt, in 2021. De zwarte pieten hangen overal in het centrum."

Het protest van de anti-Zwarte Piet-demonstranten was van te voren niet aangekondigd en duurde in totaal minder dan één uur. "De burgemeester had een bevel gegeven dat wij moesten gaan", aldus Afriyie. "De politie moest het protest beëindigen. Maar zelfs toen de politie er was, waren ze meer met onze actie en demonstratie bezig en grepen ze niet in."

"Wettelijk gezien mag je altijd protesteren, je hoeft hiervoor geen toestemming te vragen. Wij wilden protesteren op het plein, omdat we daar op een plek staan met veel mensen. We weten dat als we toestemming hadden gevraagd, we door de burgemeester van Volendam moesten worden weggevaagd."

Was in Volendam demonstreren ook niet een beetje de kat op het spek binden? Volgens Afriyie had hij het recht om daar te protesteren.

"Het ging ons op dit moment om het aantal mensen dat we konden bereiken. Dit krijgt zeker een staartje. We maken gebruik van het protestrecht, maar dat moet wel voor iedereen die wil protesteren in Nederland overeind blijven."

Onduidelijk is nog hoe iedereen van de demonstranten er aan toe is en of er schade is. "We gaan kijken naar de schade. Of we compleet zijn, of iedereen oké is, praten met advocaten en de beelden terugkijken."

Geen bekeuringen

De woordvoerder van de politie laat weten dat de bus tot aan Amsterdam is begeleid en de politie daar kort in gesprek is gegaan met de demonstranten. "Wij hebben gevraagd naar de verdere plannen en een eventuele demonstratie die vandaag in Amsterdam zou kunnen plaatsvinden. Dat bleek niet het geval."

De politie laat weten dat er geen mensen zijn aangehouden. Ook heeft niemand een bekeuring gehad.