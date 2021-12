Presentator en D66'er Roy Ristie (68) overleden

De Amsterdamse Roy Ristie is gisteravond op 68-jarige leeftijd overleden. Ristie werkte voor verschillende Nederlandse omroepen en was acht jaar lang raadslid voor D66 in Zuidoost.

Dat meldt onder andere D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig op Twitter. Risties familie bevestigt het nieuws zaterdagochtend. Afgelopen dinsdag werd de oud-politicus in het ziekenhuis opgenomen na een coronabesmetting.

Ristie maakte zich hard voor stadsdeel Zuidoost en de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Zo was hij onder andere onderdeel van het Comité Pa Sem, dat aandacht besteedt aan het herdenken van de Bijlmerramp. Van 2010 tot 2018 was hij raadslid in het stadsdeel voor D66.

Van Dantzig laat weten hem te gaan missen en wenst sterkte toe aan de hele familie: "Met een warm hart denk ik aan al die dagen campagne voeren met altijd een bulderende lach en lekker eten."