Juwelier in de Jan Evertsenstraat opnieuw doelwit van explosie

Een juwelier in de Jan Evertsenstraat in Amsterdam West, ter hoogte van het Mercatorplein, is vanochtend opnieuw het doelwit geworden van een explosie. Meerdere hulpdiensten kwamen op de explosie af, de omgeving is afgezet.

De explosie vond plaats bij juwelierszaak Midyat. Rond 04.45 was de knal te horen. Wat er precies is gebeurd, wordt nu onderzocht door specialisten die ter plaatse zijn.

De politie zoekt op dit moment nog naar getuigen met meer informatie. Of er buit is gemaakt en wat de schade precies is, is nog niet bekend. Het is niet de eerste keer dat de juwelierszaak wordt getroffen, eerder dit jaar vond eenzelfde kraak plaats.