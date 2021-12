Geen loon naar werken voor Telstar tegen VVV-Venlo

Thuis tegen VVV-Venlo is Telstar tegen een nederlaag aangelopen. Het werd 1-3 Velsen-Zuid door twee tegendoelpunten in het laatste kwartier. Dat was gezien het spelbeeld geen terechte uitslag, want de Witte Leeuwen waren (zeker na rust) de bovenliggende partij.

De wedstrijd stond in het teken van Orange the World. Dat is een internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Telstar speelde daarom in speciale oranje-shirts.

Het was binnen twee minuten al bijna raak voor VVV toen Mitchell van Rooijen de paal raakte na een scherpe voorzet. Telstar was dus gewaarschuwd, maar diezelfde Van Rooijen zorgde na een kwartier toch voor de 0-1. Hij kwam makkelijk voor zijn directe tegenstander bij een hoekschop om vervolgens simpel raak te volleren.

In het vervolg van de eerste helft was het meest opvallende het uitvallen van VVV-keeper Delano van Crooy. Na een botsing met een ploeggenoot werd hij vervangen door Lukas Zima.

Betere tweede helft, maar geen punten

Na rust kreeg de wedstrijd een andere wending, omdat Telstar veel beter voor de dag kwam. In de 57e minuut zorgde verdediger Ozgur Aktas voor de beloning door de 1-1 binnen te koppen. Zijn kopbal was net te scherp voor de VVV'er die bij de tweede paal stond te verdedigen.

De ploeg van trainer Andries Jonker rook daarna bloed en ging op jacht naar de drie punten. Dat liep helaas verkeerd af, wat Brian Koglin zorgde uit het niets voor de 1-2. De verdediger kreeg de bal in het strafschopgebied voor zijn voeten en schoot fraai in de bovenhoek.

Met drie wissels ging Telstar in het laatste kwartier op zoek naar de gelijkmaker. Ook Telstar-keeper Abdel el Ouazzane ging mee naar voren in blessuretijd. Hij kwam niet scoren, maar in de tegenaanval lukten de Limburgers dat wel. Yahcuroo Roemer ging alleen op het verlaten doel af en schoot simpel binnen. De Velsenaren blijven zestiende in de eerste divisie. Na achttien wedstrijden heeft Telstar pas achttien punten.

Opstelling Telstar: El Ouazzane; Zakir, Tugarinov, Aktas, Berenstein (Liesdek/79); Dijkstra (Kökcü/68), Van Wetten (Blackson/86), Van Doorm; Vlijter, Plet, Smit (Van Velzen/79)