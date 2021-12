Twintig uur taakstraf voor belediging na protestmars tegen anti-lhbti-geweld

Het protest vond plaats vanwege de flatbrand in de Krelis Louwenstraat en het in brand spreken van Pride-posters. De mars begon op het Mercatorplein en eindigde bij de flat. Na afloop ging een aantal deelnemers terug naar het Mercatorplein. Daar was toen ook een cameraploeg van Powned.

Gespuugd

Volgens het Openbaar Ministerie heeft de vrouw in de richting van de deelnemers gespuugd en scheldwoorden als "vuile kankerhomo" hebben geroepen. Ook zou ze "Ik maak je af" tegen de cameraploeg hebben gezegd. Er is vijf keer aangifte tegen de vrouw gedaan, onder andere door de verslaggever en cameravrouw van de omroep.

"Voor zover verdachte zich in haar verklaring bij de politie op haar vrijheid van meningsuiting beroept overweegt de rechtbank dat de vrijheid van meningsuiting in beginsel niet met zich meebrengt dat men anderen opzettelijk mondeling in het openbaar mag beledigen", schrijft de rechtbank in het vonnis. Ook de bedreiging van de journalisten is bewezen verklaard.

Bijstandsuitkering

De officier van justitie had een onvoorwaardelijke geldboete van 600 euro geëist. De rechtbank vindt die boete 'op zijn plaats', maar koos vanwege de financiële situatie van de vrouw voor de taakstraf. In het politieverhoor verklaarde ze namelijk dat ze schulden en een bijstandsuitkering heeft.

Naast de onvoorwaardelijke taakstraf heeft de vrouw ook een voorwaardelijke taakstraf van eveneens 20 uur gekregen. Die wordt alleen opgelegd als ze binnen twee jaar tijd weer de fout ingaat.