Kunst gestolen voor kerstexpositie in Sexyland: "Alsjeblieft dief, breng onze spullen terug"

Maandenlang werkte kunstenaar Susan Kooi samen met de voormalig dakloze Youssef Boucenna aan een keramieke kerstexpositie. Deze zou tentoongesteld worden in Sexyland voor het project Outsiderland. Maar dat verliep niet volgens plan. Afgelopen week werden alle kunstwerken gestolen uit een geparkeerd busje in de Niasstraat in oost.

"We waren zo in shock en heel verdrietig. Het voelt heel wrang want het zijn werken die niet echt waarde hebben voor een dief", vertelt kunstenaar Susan Kooi. Voor Kooi en de voormalig dakloze kunstenaar Youssef Boucenna hadden de werken vooral emotionele waarde. "Waarschijnlijk zijn ze gewoon weggegooid. Terwijl ze voor ons wel heel veel waarde hebben omdat we er zoveel tijd en liefde en aandacht in gestopt hebben."

Een van de gestolen kunstwerken

Het project Outsider Artist koppelt al gevestigde kunstenaars aan kunstenaars die nog niet in reguliere kunstciruit zitten. Zo kwam ook de samenwerking tot stand tussen dit kunstenaarsduo. Boucenna, die voor de expositie vooral kaarsen maakte, is teleurgesteld over de diefstal. "Je verheugt je op de opening en opeens is alles weg."

Sporen Naast een kaars twee straten verderop, liet de dief een paar opvallende sporen achter. Zo werd er in de bus een jas gevonden en een sleutel met de tekst: "Go to the lobster bar and ask for Jang." Dat deed een medewerker van Sexyland, maar dat leverde tot op heden niet veel nieuwe aanknopingspunten op.

Ondanks de teleurstelling laten de kunstenaars het er niet bij zitten. "Ik heb meteen gezegd, laten we nieuw werk maken voor Pasen. In het thema 'opstanding', want we zijn opnieuw opgestaan", vertelt Boucenna enthousiast. Toch hopen beiden de werken terug te krijgen. Zo doet Boucenna nog een laatste oproep: "Alsjeblieft dief, breng onze spullen terug".

