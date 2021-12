Brand in Nieuw-West zorgt voor rookwolken in wijde omgeving, vuur nu onder controle

Op een jachthaven aan de Oude Haagseweg in Amsterdam is vanmiddag brand uitgebroken in een loods met boten. Rond 17.40 was de brand onder controle.

Grote brand in Nieuw-West Foto via AT5-Whatsapp (0651190938)

Vanwege de grootte van de brand is de brandweer groots uitgerukt. De rook was in de wijde omgeving te zien en ook de brandgeur was al van ver te ruiken.

Voor de nabijgelegen A4 vormden de rookwolken geen gevaar, twitterde Rijkswaterstaat.

Gastank

Omstanders werden door agenten op afstand gehouden. Zij zeiden dat er sprake was van ontploffingsgevaar. Rond 17.15 uur liet de brandweerwoordvoerder weten dat dat veranderd was. "Er was een gastank, maar daar is geen gevaar meer."

Verschillende woonwagens zijn vanwege de rook ontruimd. De bewoners zijn in een bus opgevangen. Ook is er door de brandweer een hond gered uit een boot.