Burgemeester Poppens bezoekt zorgmedewerkers Ziekenhuis Amstelland

Burgemeester Tjapko Poppens bezocht gisteren Ziekenhuis Amstelland. De burgemeester gaf aan dat hij diep onder de indruk is van de professionaliteit van de zorgverleners in Ziekenhuis Amstelland en gaf hen een groot compliment voor hun niet aflatende inzet.

Sophia de Rooij en Paul Rotering van de Raad van Bestuur; Christel Bank, manager acute en intensieve zorg en chirurg Ariën Stigter ontvingen de burgemeester en leidden hem rond. Via de Spoedeisende Hulp (SEH) en de Intensieve Care (IC) eindigde de rondleiding in de sluis van de covid-afdeling. De burgemeester was onder de indruk van de ontwikkelingen die het ziekenhuis heeft gemaakt in de covid-zorg.

Covid-sluis

Christel Bank legde uit dat het ziekenhuis de IC afgelopen zomer heeft aangepast. "In plaats van één geïsoleerde covid-afdeling, is er nu een covid-sluis per drie kamers. Hierdoor kunnen verpleegkundigen flexibel wisselen van werkveld zodra dat nodig is en blijft de IC, bij toenemende intensieve covid-zorg, toegankelijk voor reguliere zorg. Verpleegkundigen worden daar op getraind, maar het omschakelen blijft zwaar."