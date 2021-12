106 fietsen dankzij Jan geschonken aan kansarme kinderen: "We zijn heel dankbaar"

Sinds 2018 helpt Jan Kooijman uit Hoorn kansarme kinderen aan fietsen en ook dit jaar is het hem gelukt om kinderen blij te maken met een nieuwe fiets. Zo hebben de kinderen tijdens Sinterklaas ook een mooi cadeau. "We hebben er 106 bij elkaar kunnen toveren", zegt Jan tegen NH Nieuws.

"We willen niet dat kinderen worden buiten gesloten want zonder fiets heb je niets en dat willen wij voorkomen. Het is gewoon geweldig als een kind een fiets krijgt als ze nog nooit een fiets hebben gehad.", vertelt Lida.

Lida Kooijman-Appel en Jan Kooijman hebben de afgelopen weken hard hun best gedaan om zoveel mogelijk fietsen in te zamelen voor kinderen tussen de één en vijf jaar uit minimagezinnen. Vanmiddag werden de fietsen uitgedeeld bij de Lifebuilders Kerk Hoorn.

