Na ‘uitgestelde koffie’ nu ook ‘uitgestelde maaltijd’

De ooit vanuit Italië overgewaaide ‘uitgestelde koffie’ kent u wellicht al: mensen die het kunnen missen, betalen in een kroeg of restaurant een kop koffie voorruit voor een ander die het niet breed heeft. Stichting De Boshalte in Amstelveen introduceert nu ook de ‘uitgestelde maaltijd’: als je je eigen koffie of broodje kaas afrekent bij de kassa van de kiosk, kun je voor een zacht prijsje iemand die het goed kan gebruiken, een heerlijk diner bezorgen.

Vooral voor de vele, vaak eenzame ouderen in de buurt wil Stefanie een fijne ontmoetingsplek creëren waar iedereen zich op zijn gemak voelt en waar oog is voor elkaar.

Stefanie Caton van Stichting de Boshalte runt een terras en kiosk bij de ingang van het Amsterdamse Bos. Daarmee heeft ze een ontmoetingsplek gecreëerd waar, zo is de bedoeling, iedereen welkom is waar allerlei activiteiten worden georganiseerd voor mensen die kampen met eenzaamheid, een smalle beurs of een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Voor veel mensen is het niet makkelijk om het goed te hebben in deze maatschappij. Dat grijpt mij aan en ik wil me graag ontfermen over die mensen”

De ‘uitgestelde maaltijd’ vindt inmiddels gretig aftrek. Iedere donderdag worden er aan de stichting zo’n vijftig heerlijke maaltijden aangeleverd door een externe sociale onderneming.

Deze maaltijden worden dan weer door de stichting uitgedeeld door buurtbewoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo’n door een ander gefinancierde maaltijd is dan een welkom gebaar. “Voor veel mensen is het niet makkelijk om het goed te hebben in deze maatschappij”, aldus Stefanie. “Dat grijpt mij aan en ik wil me graag ontfermen over die mensen.”

Vandaag linzensoep

Voor Riet Banen, een oudere dame die vlakbij woont, zijn de maaltijden een heerlijke aanvulling. “Het is heerlijk en makkelijk. Het is heel gevarieerd, soms pasta, soms chinees, altijd met salade en een toetje, keurig verpakt in een tasje.” Vandaag staat er linzensoep met yoghurt en koriander op het menu, farfalle met gehaktballetje in geroosterde tomatensaus. “Zo eet je ook eens dingen die je zelf nooit maakt”, aldus Riet.