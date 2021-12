De Aftrap van vrijdag 3 december met Michiel Kramer en Misha Salden

Michiel Kramer liep in 2013 promotie met FC Volendam naar de eredivisie mis. De beelden van de verloren kampioenswedstrijd tegen GA Eagles heeft hij nooit meer teruggezien, vertelt de huidige spits van RKC Waalwijk vanavond in De Aftrap.

Kramer (33) is te gast met voormalig technisch directeur en trainer van FC Volendam Misha Salden. De Zaankanter is inmiddels een dikke twee jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax.

Voor onze wekelijkse aflevering straat voetgolf ging Erik-Jan Brinkman naar Zwaag, waar SC Cambuur-aanvoerder Erik Schouten (ook voormalig FC Volendam) de strijd met hem aanbond. Een wedstrijdje dat kort stilgelegd moest worden vanwege vuurwerk....