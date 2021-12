Twee verdachten opgepakt na woningoverval in Amsterdam

Op de Govert Flinckstraat in Amsterdam is op klaarlichte dag een woningoverval gepleegd. Hiervoor zijn twee verdachten aangehouden.

De overval vond rond 13.00 uur plaats. Eén van de verdachten werd aangehouden in de straat zelf, de ander in het Vondelpark. De politie rukte met meerdere wagens uit. Ook leden van het arrestatieteam kwamen ter plaatse.

De verdachte in de Govert Flickstraat werd geblinddoekt bij de aanhouding. Het is onduidelijk of er buit is gemaakt, de politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.