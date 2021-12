Alkmaarse broertjes en 15-jarige 'met crystal meth in achterbak' enige verdachten in drugsonderzoek

De drie tieners die in september in Duitsland zijn gearresteerd met in de achterbak van hun auto grote hoeveelheden harddrugs, zijn nog steeds de enige verdachten. Dit laat het Duitse Openbaar Ministerie weten aan NH Nieuws. Het vermoeden bestaat dat ze in opdracht van anderen de vijf pakketten over de grens moesten smokkelen.

"Het is zo ontzettend veel: hoe komen ze eraan? Dat is natuurlijk het interessante en dat wil justitie daar vast uitzoeken." Op dit moment kan justitie nog niet meer zeggen tegen NH Nieuws over het verloop van het onderzoek.

Er zijn dus nog geen anderen gearresteerd voor betrokkenheid van het vermeende drugstransport. Het kan namelijk best zijn dat deze jongens zelf zijn opgelicht, of door mensen zijn gestuurd, stelde strafrecht advocaat van veel jonge verdachten Vito Shukrula eerder tegen NH Nieuws.

De twee oudsten van zeventien en negentien jaar blijken broers van elkaar te zijn en zitten op dit moment nog steeds in voorarrest, de derde van vijftien jaar - geen broertje - mag het onderzoek thuis afwachten, maar is wel nog steeds verdachte, aldus justitie.

Jeugdadvocaat over drugssmokkelaars in Duitsland: "Deze jongens zijn echt de sjaak"

Shukrula stelde dat de vermeende jonge drugssmokkelaars weleens tot een lange celstraf kunnen worden veroordeeld: in Duitsland zijn de straffen die daarvoor staan hoger. Daarnaast werd bij één van de jongens een mes gevonden. Formeel kan het openbaar ministerie ze dan verdenken van een gewapend drugstransport.

De advocaat speculeerde over een celstraf van 'misschien wel acht tot tien jaar'. "Wat namelijk ook nog meespeelt, is dat er een kans is dat Duitsland een signaal wil afgeven hiermee. Zo van: donder op. Wij tolereren hier geen snotjochies uit Alkmaar met harddrugs. Ik vrees echt het ergste, ze zijn de sjaak."

Alkmaarder verdacht van plofkraak

Het drietal tieners zijn niet de enige Alkmaarders die mogelijk betrokken zijn bij zware criminaliteit in Duitsland: een week geleden is een Alkmaarder (18) in het ziekenhuis in Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een plofkraak in het Duitse Neuss, een klein uurtje rijden over de grens.

Hij werd vrijdagochtend vroeg zwaargewond bij de ingang van het ziekenhuis gedumpt, mogelijk door handlangers van het misdrijf. De politie jaagt nog op andere verdachten, die mogelijk een paar uur ervoor een geldautomaat opbliezen: de verkoolde biljetten vlogen door de lucht.