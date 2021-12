Carbidschieten misschien tóch nog een jaar verboden in Uitgeest

Burgemeester Sebastiaan Nieuwland heeft ervoor gepleit carbidschieten tijdens de komende jaarwisseling toch nog te verbieden in Uitgeest. Het verbod van vorig jaar zou eenmalig zijn, omdat verwacht werd dat de druk op de zorg door corona en het landelijke vuurwerkverbod tijdelijk zouden zijn. Maar die argumenten zijn nu onverwachts toch weer geldig, betoogt de burgemeester.

De politie heeft bij burgemeester Nieuwland aangedrongen één lijn te trekken met omliggende gemeenten, waar carbidschieten ook verboden is. "Daarmee wil de politie zorgen voor eenheid in de regio, en het voorkomen van een waterbedeffect."

De burgemeester wilde carbidschieten na het tijdelijke verbod van vorig jaar eigenlijk weer toestaan, 'zoals toegezegd in december 2020'. In november pleitte hij daar dan ook voor in de raad, hoewel hij 'daar ook toen al een kleine winstwaarschuwing bij gaf'.

Nu ziet Nieuwland toch het liefst alsnog een verbod. Hij vindt die ommezwaai meer dan verdedigbaar.

De situatie van nu verschilt in die zin niet zoveel van vorig jaar, zegt Nieuwland, maar dat kon hij tijdens de vorige raadsvergadering nog niet weten. "We hebben weer te maken met corona, en weer met een vuurwerkverbod in heel het land."

Verdeeldheid

Het voorstel zorgde voor verdeeldheid in de raad. Guus Krom van UVP en Nico Oudendijk van de PvdA zagen wel wat in verlenging van het verbod. Krom deed nog een duit in het zakje: ook voor dieren, die schrikken van luide knallen, zou het plan goed zijn.

René Oud van D66 en Cor Duinmaijer van het CDA vroegen tijd om de kwestie met de fractie overleggen. Thom van Son van de grootste partij PU konddigde aan dat de leden een eigen afweging zullen maken bij de stemming, aangezien de partij niets over carbidschieten in het programma heeft staan.

Mike Zuurbier van de VVD sprak zich fel uit tegen een verbod: "De VVD zei vorig jaar: het moet echt één jaar zijn, want men pikt het gewoon niet langer. Het is een aantasting van de vrijheid van mensen en dat doen we al een anderhalf jaar op heel veel domeinen."

'Ongeveer nul slachtoffers voorkomen'

Bovendien betoogde hij dat er nauwelijks winst te boeken valt op het onderwerp. "Er zijn niet veel mensen in Uitgeest die carbidschieten. Het aantal slachtoffers dat je ermee zou willen voorkomen, dat zal ongeveer nul zijn", aldus Zuurbier.

Dannij van der Sluijs van Uitgeest Lokaal sluit zich bij dat laatste argument aan en voegde daaraan toe dat 'een uurtje carbidschieten' volgens hem niet zoveel overlast geeft en dat het verboden zou moeten worden, hoewel hij wel pleitte voor 'richtlijnen om op te kunnen handhaven.'

Op 16 december vergadert de raad verder over het onderwerp.