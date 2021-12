Rotterdammer (37) langer vast voor fatale woningoverval Berkhout

Ook wordt er gekeken of ze iets te maken hebben met eerdere woningovervallen in de regio. Zo heeft een bende bestaande uit jongeren, in wisselende samenstelling, meerdere overvallen op woningen gepleegd in het gebied tussen Alkmaar en Hoorn. De groep heeft het vooral gemunt op contant geld.

Eerder deze week hield de politie de 37-jarige Rotterdammer aan in zijn woning. Er wordt nog onderzocht wat zijn betrokkenheid is bij de dood van de Berkhouter.

