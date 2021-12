Haarlemse jongen moet forse dwangsom betalen voor opruien tot rellen

Een Haarlemse jongen die vorige week rondom het afkondigen van strengere coronamaatregelen opriep tot rellen via social media, moet 2.500 euro dwangsom betalen. De jongen weigert de opruiende berichten te verwijderen, nadat de gemeente hem hierop had aangesproken.

Ook wilde de burgemeester dat de jongen het groepsaccount verwijderde, en ook dat heeft hij niet gedaan. Volgens een woordvoerder van de gemeente is het één van de eerste keren dat een dwangsom voor opruien tot rellen ook daadwerkelijk betaald moet worden. De gemeente wil in verband met privacy geen leeftijd van de jongen openbaar maken.

"Het online oproepen tot rellen zorgt voor onrust", zegt burgemeester Jos Wienen. Het kan leiden tot daadwerkelijke rellen op straat. Om dit zo snel mogelijk de kop in te drukken, heb ik deze maatregel opgelegd."

Overigens bleef het vorige week wel rustig in de stad. Eerder dit jaar in januari waren er wel rellen in Haarlem-Schalkwijk nadat de avondklok was ingesteld.