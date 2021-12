Grote brokken piepschuim drijven door de Zaan: "Het is een milieudelict"

Even lijken er grote ijsschotsen door de Zaan te drijven. Het blijkt al snel om enorme stukken piepschuim te gaan afkomstig van de Honigfabriek in Koog aan de Zaan die nu gesloopt wordt. Ook de kade rond de fabriek is bezaaid met piepschuimkorrels. Omwonenden spreken van een milieudelict.

"We lopen te klagen over plastic in de zee, maar dit is toch ook allemaal plastic", zegt een man die uitkijkt op de Zaan. Hij heeft net allemaal kleine stukjes plastic uit zijn garage geveegd. "Ik ben maar gestopt, want het waait gewoon weer naar binnen." De brokken piepschuim zijn door de harde wind van het sloopterrein bij de oude Honigfabriek in de Zaan gewaaid.

Projectleider Nico te Dorsthorst van Ten Brinke Bouw laat weten dat er Isolatie piepschuim was verkleefd" Af en toe komt er een plaat in het water terecht, maar dat is door de wind niet te voorkomen". De sloper zegt een boot te hebben georganiseerd om de korrels en platen zoveel mogelijk uit het water te verwijderen, maar er liggen ook nog veel kleine delen in het water.

Deze zijn langs de kade en door de Zaan verwaaid. Omwonenden maken zich nu zorgen dat meeuwen en andere vogels de brokken en brokjes voor voedsel aanzien en hieraan overlijden.